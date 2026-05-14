【モデルプレス＝2026/05/14】俳優の中村倫也が5月14日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時47分〜）に出演。衝撃を受けた共演女優を明かした。【写真】中村倫也が「天才」と絶賛した女優◆中村倫也、衝撃を受けた女優今回、同番組では中村の交遊録を深堀り。友人として、女優の小池栄子の名前をあげ「栄ちゃん（小池）は、僕が21〜22歳くらいの時に舞台でご一緒させてもらって衝撃を受けました