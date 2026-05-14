中村倫也、衝撃を受けた共演女優告白「芸能界で何人か天才だなって思った人の1人」
【モデルプレス＝2026/05/14】俳優の中村倫也が5月14日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時47分〜）に出演。衝撃を受けた共演女優を明かした。
【写真】中村倫也が「天才」と絶賛した女優
今回、同番組では中村の交遊録を深堀り。友人として、女優の小池栄子の名前をあげ「栄ちゃん（小池）は、僕が21〜22歳くらいの時に舞台でご一緒させてもらって衝撃を受けました」と打ち明けた。
中村は、「天才ってこういうことを言うんだなって。プライベートでは、お姉ちゃんのように慕ってて、可愛がってくれます」と小池を絶賛。どういった姿を受けて天才と感じたか深堀りされると「ご一緒したのがコメディだったんです。1人で何役もやるんですけど、何やっても面白いし意味がわからなかった。まだ、（小池）28歳だったと思います」「何なのこの人って」と衝撃を受けたことを振り返り「僕が芸能界で何人か天才だなって思った人の1人」と話していた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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◆中村倫也、衝撃を受けた女優
今回、同番組では中村の交遊録を深堀り。友人として、女優の小池栄子の名前をあげ「栄ちゃん（小池）は、僕が21〜22歳くらいの時に舞台でご一緒させてもらって衝撃を受けました」と打ち明けた。
◆中村倫也、小池栄子は「芸能界で何人か天才だなって思った人の1人」
中村は、「天才ってこういうことを言うんだなって。プライベートでは、お姉ちゃんのように慕ってて、可愛がってくれます」と小池を絶賛。どういった姿を受けて天才と感じたか深堀りされると「ご一緒したのがコメディだったんです。1人で何役もやるんですけど、何やっても面白いし意味がわからなかった。まだ、（小池）28歳だったと思います」「何なのこの人って」と衝撃を受けたことを振り返り「僕が芸能界で何人か天才だなって思った人の1人」と話していた。（modelpress編集部）
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