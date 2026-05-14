【モデルプレス＝2026/05/14】10代女子5人の表現者集団「CYREN（サイレン）」が2026年4月24日にデビューシングル『CYREN』を配信開始。さらに5月1日には1st EP『ONE』をリリースした彼女たちが、5月9日、代官山ORD.にて初のリリース記念ショーケース「Page One」を開催。ここでは、同公演のライブレポートをまとめる。【写真】10代女子5人の表現者集団、堂々たるステージング披露◆10代女子5人組表現者集団「CYREN」始動表現者集団