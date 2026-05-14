10代女子5人組の表現者集団「CYREN」始動 完全招待制ショーケースで堂々たるステージング披露
【モデルプレス＝2026/05/14】10代女子5人の表現者集団「CYREN（サイレン）」が2026年4月24日にデビューシングル『CYREN』を配信開始。さらに5月1日には1st EP『ONE』をリリースした彼女たちが、5月9日、代官山ORD.にて初のリリース記念ショーケース「Page One」を開催。ここでは、同公演のライブレポートをまとめる。
【写真】10代女子5人の表現者集団、堂々たるステージング披露
表現者集団「CYREN」が告げる新時代の幕開け2026年4月24日、一筋の衝撃がシーンを駆け抜けた。HINANO、IROHA、AN、MOMOKA、MANAMIの5人からなる10代女子の表現者集団「CYREN（サイレン）」のデビューだ。既存のガールズグループの枠組みを根底から覆す彼女たちの背後には、日本のヒップホップ界を牽引してきたレジェンドたちの影がある。レジェンドたちが託した「本物」への期待値CYRENの始動において特筆すべきは、その徹底した「本物志向」の布陣だ。サウンドプロデュースにはDJ HAZIME 、リリックおよびラップ監修にはDABO（NITRO MICROPHONE UNDERGROUND）が名を連ねる。単なる楽曲提供の枠を超え、ヒップホップの精神性（マインドセット）そのものを10代の彼女たちに注入するこの試みは、いわばシーンの正統な「血」の継承に他ならない。アーティスト写真を担当したフォトグラファーcherry chill will. 氏が切り取った、飾り気のない、しかし鋭い眼光を放つ5人の姿は、彼女たちが単なる「操り人形」ではないことを雄弁に物語っている。
5月9日、代官山ORD.にて開催されたリリース記念ショーケース「Page One」。完全招待制という、限られた目撃者しか立ち会えない空間で、彼女たちはそのベールを脱いだ。幕開けを飾ったのは、デビュー曲「CYREN」。HIPHOPに風穴をあけるかのような、10代とは思えない落ち着きと堂々たるステージングを披露。重厚感のあるトラックとDJが織りなすビートに乗せ、彼女たち自身の手によるリリックが光り、まさにニューシーンの到来を予感させた。続いて披露されたダンストラック。彼女たちがダンスからヒップホップの道を歩み始めたというルーツを証明するかのような、力強いダンスセクションで観客を圧倒する。
中盤、一転してメロディアスな曲調の「Story Of My Life」で彼女たちの内面を映し出すと、続く「Hey Boy」では同年代に刺さる等身大な恋愛ソングを展開。10代を代表するアーティストを掲げる彼女たちの、瑞々しくもリアルな感情が溢れ出した。さらに「Girl‘s Power」では「Look At Me」という振りと共にコール＆レスポンスを巻き起こし、会場のボルテージを一段と引き上げる。
終盤に差し掛かり披露された「Dear My Friends」。2025年、大阪から上京し、離れ離れになった家族や友人への想い、そして夢へと向かっていく確固たる決意。溢れる感謝とリスペクトを込めて歌い上げる姿は、観客の胸を強く打った。そしてラスト、最後にもう一度デビュー曲「CYREN」を投下。最高潮のグルーヴ感で会場を「かまし」まくり、鮮烈なパフォーマンスを締めくくった。1st EP『ONE』に凝縮された、等身大の葛藤と覚悟。それは、SNSの中の虚像ではなく、ストリートの地続きに生きる彼女たちのリアルな叫びだ。
観客は、単なる「新人デビュー」ではなく、一つの「表現者集団」が産声を上げた瞬間の目撃者となった。「CYREN」が向かう先は。可愛らしさや親しみやすさを売りにする昨今のトレンドに対し、彼女たちはあえて「強さ」と「本物」で勝負を挑む。1st EP『ONE』のリリースを経て、彼女たちが歩む先には、日本のみならず世界を見据えた景色が広がっているはずだ。「Page One」物語の1ページ目はめくられたばかり。彼女たちがこれから書き記す物語は、間違いなく日本の音楽史に新たな1行を刻むことになるだろう。（modelpress編集部）
1.CYREN
2.ダンスパフォーマンス
3.Story Of My Life
4.Hey Boy
5.Girl’s Power
6.Dear My Friends
7.CYREN
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【写真】10代女子5人の表現者集団、堂々たるステージング披露
◆10代女子5人組表現者集団「CYREN」始動
表現者集団「CYREN」が告げる新時代の幕開け2026年4月24日、一筋の衝撃がシーンを駆け抜けた。HINANO、IROHA、AN、MOMOKA、MANAMIの5人からなる10代女子の表現者集団「CYREN（サイレン）」のデビューだ。既存のガールズグループの枠組みを根底から覆す彼女たちの背後には、日本のヒップホップ界を牽引してきたレジェンドたちの影がある。レジェンドたちが託した「本物」への期待値CYRENの始動において特筆すべきは、その徹底した「本物志向」の布陣だ。サウンドプロデュースにはDJ HAZIME 、リリックおよびラップ監修にはDABO（NITRO MICROPHONE UNDERGROUND）が名を連ねる。単なる楽曲提供の枠を超え、ヒップホップの精神性（マインドセット）そのものを10代の彼女たちに注入するこの試みは、いわばシーンの正統な「血」の継承に他ならない。アーティスト写真を担当したフォトグラファーcherry chill will. 氏が切り取った、飾り気のない、しかし鋭い眼光を放つ5人の姿は、彼女たちが単なる「操り人形」ではないことを雄弁に物語っている。
◆CYREN、堂々たるステージング披露
5月9日、代官山ORD.にて開催されたリリース記念ショーケース「Page One」。完全招待制という、限られた目撃者しか立ち会えない空間で、彼女たちはそのベールを脱いだ。幕開けを飾ったのは、デビュー曲「CYREN」。HIPHOPに風穴をあけるかのような、10代とは思えない落ち着きと堂々たるステージングを披露。重厚感のあるトラックとDJが織りなすビートに乗せ、彼女たち自身の手によるリリックが光り、まさにニューシーンの到来を予感させた。続いて披露されたダンストラック。彼女たちがダンスからヒップホップの道を歩み始めたというルーツを証明するかのような、力強いダンスセクションで観客を圧倒する。
中盤、一転してメロディアスな曲調の「Story Of My Life」で彼女たちの内面を映し出すと、続く「Hey Boy」では同年代に刺さる等身大な恋愛ソングを展開。10代を代表するアーティストを掲げる彼女たちの、瑞々しくもリアルな感情が溢れ出した。さらに「Girl‘s Power」では「Look At Me」という振りと共にコール＆レスポンスを巻き起こし、会場のボルテージを一段と引き上げる。
終盤に差し掛かり披露された「Dear My Friends」。2025年、大阪から上京し、離れ離れになった家族や友人への想い、そして夢へと向かっていく確固たる決意。溢れる感謝とリスペクトを込めて歌い上げる姿は、観客の胸を強く打った。そしてラスト、最後にもう一度デビュー曲「CYREN」を投下。最高潮のグルーヴ感で会場を「かまし」まくり、鮮烈なパフォーマンスを締めくくった。1st EP『ONE』に凝縮された、等身大の葛藤と覚悟。それは、SNSの中の虚像ではなく、ストリートの地続きに生きる彼女たちのリアルな叫びだ。
観客は、単なる「新人デビュー」ではなく、一つの「表現者集団」が産声を上げた瞬間の目撃者となった。「CYREN」が向かう先は。可愛らしさや親しみやすさを売りにする昨今のトレンドに対し、彼女たちはあえて「強さ」と「本物」で勝負を挑む。1st EP『ONE』のリリースを経て、彼女たちが歩む先には、日本のみならず世界を見据えた景色が広がっているはずだ。「Page One」物語の1ページ目はめくられたばかり。彼女たちがこれから書き記す物語は、間違いなく日本の音楽史に新たな1行を刻むことになるだろう。（modelpress編集部）
◆セットリスト
1.CYREN
2.ダンスパフォーマンス
3.Story Of My Life
4.Hey Boy
5.Girl’s Power
6.Dear My Friends
7.CYREN
【Not Sponsored 記事】