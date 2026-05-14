5月1日放送のライオンズナイターでは、ZOZOマリンスタジアムのロッテ―西武7回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの西川愛也選手にインタビューした模様を放送した。1軍へ昇格するために取り組んだ課題、プロ初登板の佐藤爽投手への印象について訊いた。 ――4月21日に1軍へ戻ってきましたが、現在のバッティング状態はどう感じていますか？ 西川「そこまで状態が悪いわけではないのですが、相手の調