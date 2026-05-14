2022年に大分県別府市で発生したひき逃げ殺傷事件で、重要指名手配中の八田與一容疑者（29）に関する情報提供が、4月末までに累計で1万2747件に上っていることが分かりました。しかし、4月は月別で見ると殺人・殺人未遂の容疑が追加された2025年6月以来最小です。

【写真を見る】八田與一容疑者の情報提供、月別で4月最小に 県警「身近に潜んでいるかも」 別府ひき逃げ殺傷事件から3年11か月

県警に寄せられた1万2747件の情報提供のうち、八田容疑者に似た者の目撃情報は、累計で1万2060件に上っています。

＜4月の地域別目撃情報＞（）は累計

関東：40件（約4510件）

近畿：20件（約1650件）

九州：20件（約1560件）

うち大分県内：2件（約700件）

また、インターネット上の動画や画像などに関する情報は1145件です。

＜月別情報提供の推移＞（）は前年

●2025年

6月：706件 （446件）殺人・殺人未遂容疑で逮捕状

7月：515件 （665件）

8月：238件 （382件）

9月：233件 （460件）

10月：210件 (503件)

11月：278件（467件）

12月：249件（250件）

●2026年

1月：285件（214件）

2月：165件（165件）

3月：138件（250件）

4月：130件（184件）

月別で見ると4月は、殺人と殺人未遂の容疑が追加された2025年6月以来最小となりました。

県警「あなたの身近に潜んでいるかも」

八田容疑者は2022年6月、別府市の県道で停車中のバイクに軽乗用車で追突し、大学生2人を死傷させ、現場から逃走した疑いが持たれています。

八田容疑者は事故後、現場から裸足で走って逃走し、約2キロ離れたヨットハーバーで足取りが途絶えました。事件直前には、八田容疑者と亡くなった大学生との間でトラブルがあったこともわかっています。

有力な情報提供者には公的懸賞金として300万円が支払われ、遺族による私的懸賞金500万円も含めると上限額は800万円に上ります。

大分県警捜査第一課・志賀雄一郎次席は「情報の数だけが重要ではなく、八田容疑者に近づけるかどうかが大切。八田容疑者はあなたの身近に潜んでいる可能性もある。些細なことでもよいので情報提供をしてほしい」とコメントしています。

情報提供先：【大分県別府警察署】0977-21-2131