文化放送は、ZETA DIVISION所属のストリーマー・鈴木ノリアキと、「ぶいすぽっ！」所属のVTuber・橘ひなのがパーソナリティを務める特別番組『鈴木ノリアキ・橘ひなの 平成キボンヌ』を、5月21日（木）午後8時00分より放送する。 鈴木ノリアキは、2012年ごろからeスポーツに触れ始め、Call of Dutyでのプロシーンを作り出した第一人者。解説者としても名を馳せ、数々の名シーンを彩る存在と