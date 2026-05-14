文化放送は、ZETA DIVISION所属のストリーマー・鈴木ノリアキと、「ぶいすぽっ！」所属のVTuber・橘ひなのがパーソナリティを務める特別番組『鈴木ノリアキ・橘ひなの 平成キボンヌ』を、5月21日（木）午後8時00分より放送する。

鈴木ノリアキは、2012年ごろからeスポーツに触れ始め、Call of Dutyでのプロシーンを作り出した第一人者。解説者としても名を馳せ、数々の名シーンを彩る存在として人気を博している。ゲーム以外にも、アニメをはじめとするコンテンツに対しての感度も高く、語り出すと止まらない。

橘ひなのは、次世代Virtual eSports Project「ぶいすぽっ！」のバーチャルYouTuber。優れたゲームセンスと歌唱力、感情豊かなリアクションなど、多彩な魅力で多くの人を虜にしており、YouTubeチャンネル登録者数は100万人を突破している。

このたび、そんな2人が共演する特別番組の放送が決定した。生放送でおくる今回の特別番組では「平成」をテーマに、平成当時のニュースを振り返ったり、平成で過ごした青春時代の思い出を語ったりしながら、愛すべき「平成」に思いをはせる予定。コラボ配信ではたびたび「平成」を懐かしみ共感し合っている2人による、クラスのメインストリームじゃない方の、あの頃のインターネット世代が共感できるようなトーク番組となる。また、2人が文化放送で冠特番を担当するのは今回が初となる。

パーソナリティの鈴木ノリアキと橘ひなのは、以下のようにコメントしている。

【鈴木ノリアキ】

ZETA DIVISONの鈴木ノリアキです。この度、橘ひなのさんと文化放送さんで平成の風を吹かしていく運びとなりました。平成のインターネットに取り残されてしまった僕たちが、あえて令和の時代に“あの頃”の熱をぶっ放していくラジオです。懐かしのネタからカオスな展開まで、みんなの「平成」を我々と共に楽しんでいきましょう！

【橘ひなの】

鈴木ノリアキ氏と冠番組!? 正直不安しかありませんが、やるからには最高に面白い時間にしたいです！ 私たちが大好きな「平成」がテーマ。あの頃のインターネットの空気感や思い出を、リスナーの皆さんと語り合いたいです！ 1時間という短い時間ですが、楽しみます!!

番組では、リスナーからのメールを募集している。募集中のコーナーは「ズッ友コレクション」。「平成ドラマが好きすぎてTSUTAYAで新作レンタルしていたJK」「ヒカルの碁を観て囲碁部に入った男子中学生」など、お題となる人物像をリスナーから募集。実際の“あの頃の自分…”でも、身近にいた人物像でもOK。2人でそのプロフィールを妄想して、平成のズッ友コレクションを作っていく。その他、平成の思い出や2人へのメッセージも受付中。メールの宛先は、special@joqr.netまで（コーナーは件名に「ズッ友」と記入）。

【特別番組概要】

■番組名： 『鈴木ノリアキ・橘ひなの 平成キボンヌ』

■放送日時： 5月21日（木）午後8時00分～9時00分 ＊生放送

■出演： 鈴木ノリアキ（ZETA DIVISION）、橘ひなの（ぶいすぽっ！）

■メールアドレス： special@joqr.net

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