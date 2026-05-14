5月14日から5月20日まではギャンブル依存症の啓発週間です。初日から県内の支援団体が大分市の街頭で依存症に対する理解を呼びかけました。 【写真を見る】全国320万人に疑いギャンブル依存症の兆候「生活費に手を出したら」要注意14日から啓発週間スタート ギャンブル等依存症は、賭け事にのめり込み自分の意志でやめることができない精神疾患です。厚生労働省の調査によりますと、疑いのある人は全国におよそ320万人