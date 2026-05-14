アイスランドサッカー協会は１３日、５月３１日の日本戦（ＭＵＦＧ国立）に臨むメンバー１９人を発表した。同国はＷ杯には出場しない。ＲソシエダードのＦＷオスカールソンは、６月１０日に米国で行うアルゼンチン戦のメンバーに選出されたため、日本戦のメンバーには入っていない。【アイスランド代表・日本戦メンバー】ＧＫハーコン・バルディマルソン（ブレントフォード）オグムンドゥル・スリスティンソン（バルル