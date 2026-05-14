森保ジャパンの壮行試合 アイスランド代表メンバー１９人発表 ５・３１国立…久保建英の同僚ＦＷは選出されず
アイスランドサッカー協会は１３日、５月３１日の日本戦（ＭＵＦＧ国立）に臨むメンバー１９人を発表した。同国はＷ杯には出場しない。
ＲソシエダードのＦＷオスカールソンは、６月１０日に米国で行うアルゼンチン戦のメンバーに選出されたため、日本戦のメンバーには入っていない。
【アイスランド代表・日本戦メンバー】
ＧＫ ハーコン・バルディマルソン（ブレントフォード）
オグムンドゥル・スリスティンソン（バルル）
ＤＦ アルフォンス・サンプステッド（ゴーアヘッド）
ダグル・ダン・トルハルソン（モントリオール）
ヒョルトゥル・ヘルマンソン（ヴォロス）
スヴェリル・インギ・インガソン（パナシナイコス）
ダニエル・レオ・グレタルソン（ソンデルジュスケ）
ヨルドゥル・ビョルグヴィン・マグヌソン（レバディアコス）
ロギ・トマソン（サムスンスポル）
ＭＦ ウィルム・トール・ウィルムソン（ＮＥＣ）
アンドリ・ファンナル・バルドゥルソン（カシムパサ）
ギスリ・ゴットスカルク・トルダルソン（レフ・ポズナニ）
アロン・エイナル・グンナルソン（アル・ガラファ）
ミカエル・エギル・エラートン（ジェノア）
クリスティアン・ノックヴィ・ヒュンソン（トゥウェンテ）
ＦＷ ブリンヨルフ・アンデルセン・ウィルムソン（フローニンゲン）
ステファン・インギ・シグルダルソン（ゴーアヘッド）
ヴィクトル・ビャルキ・ダサソン（コペンハーゲン）
ベノニー・ブレキ・アンドレソン（ストックポート・カウンティ）