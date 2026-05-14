サッカー日本代表の森保一監督

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　アイスランドサッカー協会は１３日、５月３１日の日本戦（ＭＵＦＧ国立）に臨むメンバー１９人を発表した。同国はＷ杯には出場しない。

　ＲソシエダードのＦＷオスカールソンは、６月１０日に米国で行うアルゼンチン戦のメンバーに選出されたため、日本戦のメンバーには入っていない。

　【アイスランド代表・日本戦メンバー】

　ＧＫ　ハーコン・バルディマルソン（ブレントフォード）

　オグムンドゥル・スリスティンソン（バルル）

　ＤＦ　アルフォンス・サンプステッド（ゴーアヘッド）

　ダグル・ダン・トルハルソン（モントリオール）

　ヒョルトゥル・ヘルマンソン（ヴォロス）

　スヴェリル・インギ・インガソン（パナシナイコス）

　ダニエル・レオ・グレタルソン（ソンデルジュスケ）

　ヨルドゥル・ビョルグヴィン・マグヌソン（レバディアコス）

　ロギ・トマソン（サムスンスポル）

　ＭＦ　ウィルム・トール・ウィルムソン（ＮＥＣ）

　アンドリ・ファンナル・バルドゥルソン（カシムパサ）

　ギスリ・ゴットスカルク・トルダルソン（レフ・ポズナニ）

　アロン・エイナル・グンナルソン（アル・ガラファ）

　ミカエル・エギル・エラートン（ジェノア）

　クリスティアン・ノックヴィ・ヒュンソン（トゥウェンテ）

　ＦＷ　ブリンヨルフ・アンデルセン・ウィルムソン（フローニンゲン）

　ステファン・インギ・シグルダルソン（ゴーアヘッド）

　ヴィクトル・ビャルキ・ダサソン（コペンハーゲン）

　ベノニー・ブレキ・アンドレソン（ストックポート・カウンティ）