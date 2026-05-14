アイスランドサッカー協会は１３日、５月３１日の日本戦（ＭＵＦＧ国立）に臨むメンバー１９人を発表した。同国はＷ杯には出場しない。

ＲソシエダードのＦＷオスカールソンは、６月１０日に米国で行うアルゼンチン戦のメンバーに選出されたため、日本戦のメンバーには入っていない。

【アイスランド代表・日本戦メンバー】

ＧＫ ハーコン・バルディマルソン（ブレントフォード）

オグムンドゥル・スリスティンソン（バルル）

ＤＦ アルフォンス・サンプステッド（ゴーアヘッド）

ダグル・ダン・トルハルソン（モントリオール）

ヒョルトゥル・ヘルマンソン（ヴォロス）

スヴェリル・インギ・インガソン（パナシナイコス）

ダニエル・レオ・グレタルソン（ソンデルジュスケ）

ヨルドゥル・ビョルグヴィン・マグヌソン（レバディアコス）

ロギ・トマソン（サムスンスポル）

ＭＦ ウィルム・トール・ウィルムソン（ＮＥＣ）

アンドリ・ファンナル・バルドゥルソン（カシムパサ）

ギスリ・ゴットスカルク・トルダルソン（レフ・ポズナニ）

アロン・エイナル・グンナルソン（アル・ガラファ）

ミカエル・エギル・エラートン（ジェノア）

クリスティアン・ノックヴィ・ヒュンソン（トゥウェンテ）

ＦＷ ブリンヨルフ・アンデルセン・ウィルムソン（フローニンゲン）

ステファン・インギ・シグルダルソン（ゴーアヘッド）

ヴィクトル・ビャルキ・ダサソン（コペンハーゲン）

ベノニー・ブレキ・アンドレソン（ストックポート・カウンティ）