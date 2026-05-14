暗闇の向こうから、リズミカルに揺れながら近づいてくる鮮やかなネオンカラー。夜のパトロールに出動した戦隊ヒーロー？それとも、これから路上ライブを始めるスリーピースのアイドルグループ？思わずそんな想像を膨らませてクスッとしてしまう、夜のお散歩中のワンちゃんたちの姿がXで大きな話題を呼び、8万件を超える「いいね」を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ピカピカキラキラのワンち