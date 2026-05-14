暗闇の向こうから、リズミカルに揺れながら近づいてくる鮮やかなネオンカラー。夜のパトロールに出動した戦隊ヒーロー？それとも、これから路上ライブを始めるスリーピースのアイドルグループ？

思わずそんな想像を膨らませてクスッとしてしまう、夜のお散歩中のワンちゃんたちの姿がXで大きな話題を呼び、8万件を超える「いいね」を集めています。

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■ ピカピカキラキラのワンちゃんは「安全第一」の思いから生まれた

「夜のお散歩はピカピカキラキラです」というコメントとともにXに投稿された写真。写っているのは、ブルー、イエロー、ピンクとそれぞれ異なるカラーの光る首輪を身につけ、まるでお揃いのステージ衣装のような「拾い食い防止ネット」を装着した3匹のワンちゃんたちです。

名前は「ハル」くん、「ひまわり」さん、「ココ」ちゃん。3匹並んでカメラを見つめる姿は、すでにトップアイドルのような堂々としたオーラを放っています。

そんなかわいらしい装いですが、実はこの光る首輪には切実な理由がありました。

飼い主さんによると、以前、夜のお散歩中に自転車にひかれそうになったヒヤッとする出来事があったのだそう。それ以来、愛犬たちの安全を守るために、夜道でもはっきりと目立つこの光る首輪をつけるようになったといいます。また、顔周りのスタイリッシュな拾い食い防止ネットも、ワンちゃんたちの健康を守るために最近使い始めたアイテムとのこと。

キラキラ輝く3匹の姿は、飼い主さんの深い愛情と「安全第一」の思いから生まれたものだったのです。

■ 街ゆく人も思わずニッコリ 一番嬉しい褒め言葉は「Perfume」

こんなにかわいくて目立つ3匹が歩いていたら、思わず振り返ってしまうはず。散歩中の周囲の反応を聞くと、「すれ違う人は笑いながらワンズを見てます」とのこと。暗い夜道に突然現れるピカピカのワンちゃんたちは、近所の人々にもとびきりの笑顔と癒やしを届けているようです。

また、Xの返信欄に寄せられた「戦隊ヒーロー」や「アイドル歌手みたい」といった多くの反響については、飼い主さん自身も「この3色はどうしてもその辺りを連想させてしまいますよね。私も戦隊ヒーローっぽいなと思いながら撮影してました」と楽しんでいる様子。

さらに、「個人的にはPerfumeみたいって言われるのが結構嬉しいかもです」と、とっておきの本音も飛び出しました。

安全対策が生んだ、最高にキュートでポップな夜のお散歩スタイル。これからもハルくん、ひまわりさん、ココちゃんの「ピカピカキラキラ」な3匹が、夜の平和と皆の笑顔を守ってくれることでしょう。

＜記事化協力＞

ハルくんさん（@9Z8lquSv8B3FMpN）

（山口弘剛）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051403.html