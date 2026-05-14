スーパーマーケットを展開する「西友」と「トライアル」は、SNSで投稿されている画像が事実ではないとして、注意を呼びかけています。注意を呼びかけている画像は、大手菓子メーカー「カルビー」の「ポテトチップス」が白と黒の2色に加工され、西友とトライアルの店舗で販売されているように見えるもので、SNSに投稿され拡散されています。両社は、公式Xで「現時点で弊社での取り扱い・販売の事実はございません」とコメントしてい