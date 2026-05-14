ダイドーリミテッドが６日ぶりに急反騰、一時９７円高の７５９円と値幅制限上限まであと３円に迫った。アパレルメーカー中堅で自社ブランド「ニューヨーカー」やライセンスブランド「ブルックスブラザーズ」を主力に展開を図っている。Ｍ＆Ａ戦略にも長じ、今期は買収子会社の貢献もあって業績変貌が見込まれている。 １３日取引終了後に発表した２７年３月期の業績予想は営業