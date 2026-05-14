ダイドーが急反騰でＳ高目前まで買われる、今３月期営業利益４倍化見通しで高配当利回りにも再脚光

ダイドーリミテッド<3205.T>が６日ぶりに急反騰、一時９７円高の７５９円と値幅制限上限まであと３円に迫った。アパレルメーカー中堅で自社ブランド「ニューヨーカー」やライセンスブランド「ブルックスブラザーズ」を主力に展開を図っている。Ｍ＆Ａ戦略にも長じ、今期は買収子会社の貢献もあって業績変貌が見込まれている。



１３日取引終了後に発表した２７年３月期の業績予想は営業利益段階で前期比４倍の１５億円を見込んでおり、これがポジティブサプライズとなった。同社はアクティビストのストラテジックキャピタルの圧力で２５年３月期に劇的に配当を引き上げマーケットでも話題となった経緯があるが、ストラテジックキャピタルが同社株売却後、配当１００円から５０円に半減（２６年３月期）させた。しかし、それでも配当利回りは時価換算で６．６％台と際立って高い。２７年３月期も収益急拡大見通しと合わせ、５０円配を継続することで物色人気を助長する格好となっている。



出所：MINKABU PRESS