乗用車とバイクが衝突した県道交差点(岡山・北区原). 13日午後10時半ごろ、岡山市北区原の旭川沿いの県道交差点で、直進していたバイクと右折中の乗用車が衝突しました。 この事故でバイクを運転していた赤磐市下仁保のアルバイトの男性(20)が病院に運ばれました。男性は骨盤を折るなどして重体です。車を運転していた男性(20)にけがはありませんでした。 現場は見通しがよい信号機がある交差点です。警察が事故の原因を