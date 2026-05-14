◆ファーム・リーグ巨人２―４ＤｅＮＡ（１３日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のドラフト６位・藤井健翔内野手（１８）がファーム・リーグ、ＤｅＮＡ戦（Ｇタウン）に「４番・三塁」で先発出場。ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３２）から２安打を放つ活躍を見せたが、守備のミスを猛省した。メジャー経験を持つ剛腕にマルチ安打を浴びせた。２回先頭では内角カットボールを左翼線に運んで二塁打に、１―１の４回無死三塁