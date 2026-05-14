◆ファーム・リーグ 巨人２―４ＤｅＮＡ（１３日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人のドラフト６位・藤井健翔内野手（１８）がファーム・リーグ、ＤｅＮＡ戦（Ｇタウン）に「４番・三塁」で先発出場。ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３２）から２安打を放つ活躍を見せたが、守備のミスを猛省した。

メジャー経験を持つ剛腕にマルチ安打を浴びせた。２回先頭では内角カットボールを左翼線に運んで二塁打に、１―１の４回無死三塁ではカウント０―２から外角のカットボールをバットの先で拾い、しぶとく左前へ落とす一時勝ち越しの適時打を放った。「下半身を使った中で、上半身は力を入れないように取り組んでいる。徹底していることができた」とうなずいた。

だが、守備では７回２死一、二塁で三塁前への打球を処理する際に足を滑らせ転倒（記録は内野安打）。二塁走者が生還し、勝ち越し点を献上し「自分のミスで負けた試合。どれだけ打とうがミスは反省しなければいけないし、当たり前のことをできないと上には行けない」と唇をかんだ。

１日からは球団の「将来のためにいろいろな経験を積ませたい」という意向の下、３軍のＪＡＢＡ新潟大会（ハードオフ）に参加。「負けたら終わりの世界。何事でも勝つことを一番に考えることを学んだ」。成功も失敗も、全てを将来への糧にする。（加藤 翔平）