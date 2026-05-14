女優の杉本彩（５７）が１３日に自身のインスタグラムを更新し、近影を公開した。杉本は「先日の『タンゴコンフェッション〜それでも、愛を引き受ける〜』の公演には、ビューティークリエイターのＴＡＫＡＫＯさんが、たくさんのご友人とともにお越しくださいました。」とつづると、２ショット写真をアップ。華やかなミニドレス姿で抜群のスタイルを披露し、スレンダーな美脚も際立っている。２ショットの相手であるＴＡ