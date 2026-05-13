◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４ｘ―２広島（１３日・福井）巨人の則本昂大投手が移籍後最長タイ、チームの今季最長タイとなる７回を投げて無失点と好投した。広島の先発・玉村との投手戦。中盤に流れを左右する大きな攻防があった。１―０で巨人１点リードの６回の守備。先頭の菊池の遊撃内野安打で無死一塁となった。続く３番・小園の１ボールからの２球目、一塁走者の菊池はスタートを切った。捕手の大城は外角のボールゾー