◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４ｘ―２広島（１３日・福井）

巨人の則本昂大投手が移籍後最長タイ、チームの今季最長タイとなる７回を投げて無失点と好投した。

広島の先発・玉村との投手戦。中盤に流れを左右する大きな攻防があった。

１―０で巨人１点リードの６回の守備。先頭の菊池の遊撃内野安打で無死一塁となった。続く３番・小園の１ボールからの２球目、一塁走者の菊池はスタートを切った。捕手の大城は外角のボールゾーンに構えていて、則本は投球を大きく外して小園は空振り、大城が二塁に送球して菊池は盗塁死となった。

ヒットエンドランを察知して「外角外し」をした巨人バッテリーが上回った。１点を争う僅差の接戦。仮にエンドランで安打を打たれたら一気に好機となり広島に流れが傾く可能性もあったが、それを阻止した。

阿部監督は普段から「盗塁死とか走塁死は流れが変わる」と話している。バッテリーが相手ベンチの細かい動きや打者の雰囲気などを細かく観察しているからこそ生まれた「外角外し」とも言える。１試合２７アウトのうち、大きな１アウトとなったプレーが、則本の７回無失点の好投につながった。（片岡 優帆）