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生産者物価指数（PPI）（4月）21:30 結果1.4% 予想0.5%前回0.7%（0.5%から修正）（前月比) 結果6.0% 予想4.8%前回4.3%（4.0%から修正）（前年比) 結果1.0% 予想0.4%前回0.2%（0.1%から修正）（食品・エネルギー除くコア・前月比) 結果5.2% 予想4.3%前回4.0%（3.8%から修正）（食品・エネルギー除くコア・前年比)