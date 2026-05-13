元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が、１３日までにインスタグラムを更新。最新ショットを公開し、ＡＩを用いたトレンドに言及した。村重は「スポーツ観戦してる最中にカメラで抜かれるのがトレンドなんだ！でもみんなどこのカメラに抜かれてるんだ？と思って調べたらＡＩでひっくり返りましたよ！恥ずかしいの限界突破はブチギレでした」とつづり、柔らかな表情の写真をアップ。グレーのジャケットにデニムパンツを合わせ、ほ