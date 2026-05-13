県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は、おととい時点で169円台でおよそ1か月ぶりに値下がりとなりました。政府の補助金が続くことから、価格は小幅な動きが続くとみられます。おととい時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は169.9円で、先週より0.5円値下がりしました。値下がりはおよそ1か月ぶりです。価格を調査している石油情報センターは、大型連休の需要を取