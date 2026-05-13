13日は一部でにわか雨がありましたが、広く晴れてムシ暑くなりました。徐々に暑い日が増えてくるなか『暑熱順化(しょねつじゅんか)』が大切になります。 『暑熱順化』とは、体を暑さに慣れさせることです。体温を調節する機能を高めるため、熱中症のリスクを減らすことにつながります。 【暑熱順化チェック表】 湯舟に浸かる頻度、運動をする頻度、汗をかく頻度をチェックして、点数を足してください。そして事前に高