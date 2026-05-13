暑さへの備えできている？14日日中は涼しいくらいの体感に【気象予報士が解説｜新潟】
13日は一部でにわか雨がありましたが、広く晴れてムシ暑くなりました。徐々に暑い日が増えてくるなか『暑熱順化(しょねつじゅんか)』が大切になります。
『暑熱順化』とは、体を暑さに慣れさせることです。体温を調節する機能を高めるため、熱中症のリスクを減らすことにつながります。
【暑熱順化チェック表】
湯舟に浸かる頻度、運動をする頻度、汗をかく頻度をチェックして、点数を足してください。そして事前に高橋アナにチェックをしてもらった得点は･･･「2点」。体が暑さに慣れていないかもしれません。
では、暑熱順化するためにはどうしたらよいのでしょうか。ウォーキングやサイクリング・筋トレなど運動などで汗をかくことが大切です。例えば、普段の買い物を車ではなく自転車や歩きにしてみるなど、生活を工夫するだけでも効果はあります。
夏本番を迎える前に、無理をしない範囲で少しずつ体を暑さに慣れさせていきましょう。
さて、14日(木)の県内は安定した空模様になりそうです。
◆14日(木)午前9時の予想天気図
日本海に中心を持つ高気圧に覆われる見込みです。このため、県内は今日以上に晴れる時間が長くなり、にわか雨の心配はなさそうです。ただ、日差しがたっぷりでも今日ほど気温が上がらない見込みです。
◆14日(木)の予想最高気温
新潟市で19℃、上越市で22℃の予想で、今日と比べて3℃くらい低いところが多くなりそうです。北よりの風が吹いてきますので、20℃に届かない新潟市や佐渡市では日陰にいると少しヒンヤリと感じられるかもしれません。
ここ数日は日中半袖でも過ごせましたが、14日(木)は薄着をしすぎないようにご注意ください。
『暑熱順化』とは、体を暑さに慣れさせることです。体温を調節する機能を高めるため、熱中症のリスクを減らすことにつながります。
【暑熱順化チェック表】
湯舟に浸かる頻度、運動をする頻度、汗をかく頻度をチェックして、点数を足してください。そして事前に高橋アナにチェックをしてもらった得点は･･･「2点」。体が暑さに慣れていないかもしれません。
では、暑熱順化するためにはどうしたらよいのでしょうか。ウォーキングやサイクリング・筋トレなど運動などで汗をかくことが大切です。例えば、普段の買い物を車ではなく自転車や歩きにしてみるなど、生活を工夫するだけでも効果はあります。
夏本番を迎える前に、無理をしない範囲で少しずつ体を暑さに慣れさせていきましょう。
◆14日(木)午前9時の予想天気図
日本海に中心を持つ高気圧に覆われる見込みです。このため、県内は今日以上に晴れる時間が長くなり、にわか雨の心配はなさそうです。ただ、日差しがたっぷりでも今日ほど気温が上がらない見込みです。
◆14日(木)の予想最高気温
新潟市で19℃、上越市で22℃の予想で、今日と比べて3℃くらい低いところが多くなりそうです。北よりの風が吹いてきますので、20℃に届かない新潟市や佐渡市では日陰にいると少しヒンヤリと感じられるかもしれません。
ここ数日は日中半袖でも過ごせましたが、14日(木)は薄着をしすぎないようにご注意ください。