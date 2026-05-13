転職活動にあたり、富士通の営業秘密を不正に持ち出した疑いで、子会社の元社員の男が逮捕されました。富士通の子会社「富士通Japan」の元社員・高橋佑介容疑者（38）は、2025年2月から3月までの間、当時勤務していたさいたま市内の事務所で、富士通が営業秘密として管理するファイルデータ26点を不正に持ち出した疑いが持たれています。高橋容疑者は、富士通の顧客向けのプレゼン資料や商談資料などのデータを私用のメールに送信