FIFAワールドカップ2026を1年後に控えた2025年夏、イングランドのサウサンプトンからドイツのブレーメンへとレンタル移籍を決断した菅原由勢。本大会のメンバー発表が間近に迫る中、日本代表への思いを聞いた。インタビュー＝小松春生取材日＝4月29日5月15日、森保一監督はFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表26名を発表する。菅原は「毎回ピッチに立つたび、自分のやれること、自分がやろうしていたことは出せた自覚があり