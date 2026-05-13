ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督の息子ダビデ・アンチェロッティ氏が、ミランのクロアチア代表MFルカ・モドリッチのエピソードを明かした。スペイン『アス』が伝えている。父親の下で長年コーチングスタッフとして働き、今夏のFIFAワールドカップ(W杯)でもブラジルのアシスタントコーチを務めるダビデ氏。イタリア『ガゼッタ・デロ・スポルト』のポッドキャスト『トリプレッタ』に出演し、レアル・マドリー時代を