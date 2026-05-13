「モドリッチが激怒した」アンチェロッティ息子がレアル時代のエピソードを告白「大騒ぎだったよ」
ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督の息子ダビデ・アンチェロッティ氏が、ミランのクロアチア代表MFルカ・モドリッチのエピソードを明かした。スペイン『アス』が伝えている。
父親の下で長年コーチングスタッフとして働き、今夏のFIFAワールドカップ(W杯)でもブラジルのアシスタントコーチを務めるダビデ氏。イタリア『ガゼッタ・デロ・スポルト』のポッドキャスト『トリプレッタ』に出演し、レアル・マドリー時代を振り返る中で、当時の所属選手だったモドリッチの「面白い逸話」を紹介した。
「彼はいつもレアル・マドリーのソックスの下に別のソックスを履いてプレーしていた。ある日、ラージョのスタジアムで、彼にとって兄弟のような存在だった用具係がそれを持ってくるのを忘れてしまったんだ。大騒ぎになったよ。ルカは激怒していた」
ダビデ氏は強いこだわりを持っていたモドリッチを「完璧主義者」と表現。そうした性格だからこそ、「彼がミランに移籍する前に私たちに連絡してきたのも納得だ。ちょうどシャビ・アロンソが、レアル・マドリーでアンチェロッティの後任として監督に就任する前に連絡してきたのと同じようにね」と、新たな挑戦を前に周囲へ丁寧に連絡を入れるタイプだったとも語った。
他にもスター選手たちの印象的なエピソードを伝えている。ダビデ氏はレアルで特に競争心の強かった選手として、現在はアルナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドを挙げた。
「彼は類まれな仕事への姿勢を持っている。2014年にバロンドールを受賞した時、クリスティアーノはシャンパンで祝杯を挙げるというご褒美を自分に与えた。ところが、次のトレーニングで、彼はカロリー消費のために追加セッションを要求してきたんだ」
また、対戦相手として最も驚いた選手は、2024年夏にパリSGからレアルに移籍したフランス代表FWキリアン・ムバッペだという。
ダビデ氏は「私たちの言葉を失わせた相手は、2022年にレアル・マドリーがパリSGと戦った時のムバッペだ。私たちは顔を見合わせ、『この選手は何者なんだ?』と言ったんだ。本当に驚異的だったよ」と当時の衝撃を話した。
父親の下で長年コーチングスタッフとして働き、今夏のFIFAワールドカップ(W杯)でもブラジルのアシスタントコーチを務めるダビデ氏。イタリア『ガゼッタ・デロ・スポルト』のポッドキャスト『トリプレッタ』に出演し、レアル・マドリー時代を振り返る中で、当時の所属選手だったモドリッチの「面白い逸話」を紹介した。
ダビデ氏は強いこだわりを持っていたモドリッチを「完璧主義者」と表現。そうした性格だからこそ、「彼がミランに移籍する前に私たちに連絡してきたのも納得だ。ちょうどシャビ・アロンソが、レアル・マドリーでアンチェロッティの後任として監督に就任する前に連絡してきたのと同じようにね」と、新たな挑戦を前に周囲へ丁寧に連絡を入れるタイプだったとも語った。
他にもスター選手たちの印象的なエピソードを伝えている。ダビデ氏はレアルで特に競争心の強かった選手として、現在はアルナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドを挙げた。
「彼は類まれな仕事への姿勢を持っている。2014年にバロンドールを受賞した時、クリスティアーノはシャンパンで祝杯を挙げるというご褒美を自分に与えた。ところが、次のトレーニングで、彼はカロリー消費のために追加セッションを要求してきたんだ」
また、対戦相手として最も驚いた選手は、2024年夏にパリSGからレアルに移籍したフランス代表FWキリアン・ムバッペだという。
ダビデ氏は「私たちの言葉を失わせた相手は、2022年にレアル・マドリーがパリSGと戦った時のムバッペだ。私たちは顔を見合わせ、『この選手は何者なんだ?』と言ったんだ。本当に驚異的だったよ」と当時の衝撃を話した。