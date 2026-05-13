大相撲夏場所大相撲夏場所の二日目が11日、東京・両国国技館で行われた。結びの一番では、大関・霧島（音羽山）が前頭二枚目・義ノ富士（伊勢ヶ濱）を破り、開幕2連勝。勝利した霧島の手にあった分厚い懸賞金には、ファンが声をあげている。2場所連続優勝を狙う霧島と義ノ富士の一番は、立ち合いから一進一退の攻防を見せる。激しく前にでてくる義ノ富士を冷静に捌き切った霧島は、最後は体勢が崩れた相手をそのまま突き落とし