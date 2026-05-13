大相撲夏場所

大相撲夏場所の二日目が11日、東京・両国国技館で行われた。結びの一番では、大関・霧島（音羽山）が前頭二枚目・義ノ富士（伊勢ヶ濱）を破り、開幕2連勝。勝利した霧島の手にあった分厚い懸賞金には、ファンが声をあげている。

2場所連続優勝を狙う霧島と義ノ富士の一番は、立ち合いから一進一退の攻防を見せる。激しく前にでてくる義ノ富士を冷静に捌き切った霧島は、最後は体勢が崩れた相手をそのまま突き落とした。勝ち名乗りでは、片手では掴みきれないくらいの懸賞金を受け取った。

今場所は懸賞の申し込み本数が過去最多の4241本、総額にして2億9687万円に達するなど、注目度の高さを見せている。両横綱が休場という展開の中、期待に応えた霧島の姿にX上のファンからも反響が相次いだ。

「霧島が上手すぎ…凄い懸賞金だったな」

「霧島、横綱不在で懸賞金もすごいね！」

「懸賞金スゲえ！いっきにしわ寄せ来たってのもあるだろうが、期待されてるのは間違いない！！」

「霧島の懸賞金すごい！」

「横綱不在で琴櫻と霧島は賞金の稼ぎ時ですね！」

「霧島の懸賞ぶあちぃ！」

霧島は12日の三日目は藤ノ川（伊勢ノ海）、13日の四日目は一山本（放駒）を下して4連勝としている。



（THE ANSWER編集部）