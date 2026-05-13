経営再建中の日産自動車は１３日、２０２７年３月期連結決算の最終利益が２００億円の黒字になる見込みだと発表した。３期ぶりに黒字となる見通しだ。業績予想で、売上高は前期比８・３％増の１３兆円、本業のもうけを示す営業利益は前期比約３・４倍の２０００億円になるとした。また、同日発表した２６年３月期連結決算は、売上高が４・９％減の１２兆７８億円、営業利益が１６・９％減の５８０億円、最終利益が５３３０億