2026年5月、米津玄師の「ピースサイン」が、アメリカレコード協会（RIAA）よりゴールド認定を受けたことが発表された。これにより米津玄師は、日本語詞楽曲としてRIAA認定を3度受けた唯一のアーティストとなり、“歴代最多認定回数”を更新。 “史上初”の偉業となる。これまでに、TVアニメ『チェンソーマン』オープニング・テーマ「KICK BACK」が2023年8月にRIAAゴールド認定、2025年9月にプラチナ認定を獲得。いずれも日本語詞楽