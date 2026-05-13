米津玄師「ピースサイン」が全米ゴールド認定｜11月から全国6都市アリーナツアーも

2026年5月、米津玄師の「ピースサイン」が、アメリカレコード協会（RIAA）よりゴールド認定を受けたことが発表された。これにより米津玄師は、日本語詞楽曲としてRIAA認定を3度受けた唯一のアーティストとなり、“歴代最多認定回数”を更新。 “史上初”の偉業となる。

これまでに、TVアニメ『チェンソーマン』オープニング・テーマ「KICK BACK」が2023年8月にRIAAゴールド認定、2025年9月にプラチナ認定を獲得。いずれも日本語詞楽曲として“史上初”の快挙を達成しており、今回の「ピースサイン」によって、自身が打ち立てた記録をさらに塗り替える形となった。

日本語の音楽が世界に届くまでに、長い時間がかかった--そのなかで、米津玄師は3度に渡り全米の壁を越え、誰も立ったことのない場所に到達した。

米津玄師は、動画コメント内にて、「これだけ多くの人たちが この曲を聞いて喜んで頂いたというのは 一ミュージシャンとして幸運なことだと思うし、それもひとえに『僕のヒーローアカデミア』という素晴らしい作品があったからこそだと思っております」と発言をしている。※動画コメントからの抜粋

アメリカレコード協会（RIAA）は1952年に設立され、アメリカ国内でのセールスに応じてゴールド＆プラチナ認定を行ってきた機関。RIAAは公式サイトにて、「ピースサイン」が、2026年5月に50万ユニット以上を記録した楽曲に与えられる「ゴールド公式認定」を受けたと発表した。『僕のヒーローアカデミア』アニメ化10周年という記念すべきタイミングに、大きな華を添える快挙となった。

「ピースサイン」は2017年6月21日にリリースされたシングルで、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第2期オープニングテーマとして書き下ろされた楽曲。ミュージックビデオの再生回数は3.3億回を超え、2025年に開催されたアジア・ヨーロッパ・アメリカを廻るワールドツアー「米津玄師 2025 TOUR / JUNK」で披露されると、各地の観客から大きな歓声が上がった。ジャケットは、米津自身が『僕のヒーローアカデミア』をモチーフに描き下ろしている。リリースから9年、国境を越え、世代を越えて愛され続けた一曲は、今もなお新たな記録を刻み続けている。

近年も国内外で大きな展開が続く米津玄師は、11月からはアリーナツアー「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」が開催される。長野を皮切りに、神奈川・大阪・福岡・宮城・愛知を巡る全国6都市ツアーとなる。

米津玄師「ピースサイン」Music Video

【ツアー情報】

Illustration by 米津玄師 (C)2017 KENSHI YONEZU (C) KH/S, MP

「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」

11月6日(金) 長野 長野ビッグハット開場 17:00/ 開演 18:30

11月7日(土) 長野 長野ビッグハット開場 15:30 / 開演 17:00

11月11日(水) 神奈川 K-Arena Yokohama開場 17:00 / 開演 18:30

11月12日(木) 神奈川 K-Arena Yokohama開場 17:00 / 開演 18:30

11月18日(水) 大阪 大阪城ホール開場 17:00 / 開演 18:30

11月19日(木) 大阪 大阪城ホール開場 17:00 / 開演 18:30

11月27日(金) 福岡 マリンメッセ福岡A館開場 17:00 / 開演 18:30

11月28日(土) 福岡 マリンメッセ福岡A館開場 15:30 / 開演 17:00

12月3日 (木) 宮城 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ開場 17:00 / 開演 18:30

12月4日 (金) 宮城 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ開場 17:00 / 開演 18:30

12月8日(火) 愛知 ポートメッセなごや 第1展示館開場 17:00 / 開演 18:30

12月9日(水) 愛知 ポートメッセなごや 第1展示館開場 17:00 / 開演 18:30

12月16日(水) 神奈川 K-Arena Yokohama開場 17:00 / 開演 18:30

12月17日(木) 神奈川 K-Arena Yokohama開場 17:00 / 開演 18:30