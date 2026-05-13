ヘアゴム「KKOOR」15色NOKは、ファミリー向けセレクトショップ「Tokyo Family Marche 有明ガーデン店」において、ヘアゴム「KKOOR（くくーる）」の店頭販売を5月13日から9月末までの期間限定で開始する。NOKグループとして、生活者向け製品を実店舗で販売する初の取り組みとなる。今回の店頭販売では、親子・ファミリー層が訪れる同店舗において、「KKOOR」全15色を展開する。これまでECサイトでの販売が中心であった「KKOOR」を、