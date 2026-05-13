NOKは、ファミリー向けセレクトショップ「Tokyo Family Marche 有明ガーデン店」において、ヘアゴム「KKOOR（くくーる）」の店頭販売を5月13日から9月末までの期間限定で開始する。NOKグループとして、生活者向け製品を実店舗で販売する初の取り組みとなる。

今回の店頭販売では、親子・ファミリー層が訪れる同店舗において、「KKOOR」全15色を展開する。これまでECサイトでの販売が中心であった「KKOOR」を、実店舗で質感や色味を確認しながら購入可能となる。店舗販売によって、「KKOOR」の認知向上を図るとともに、今後の製品展開に活かしていく考え。

NOKが開発した「KKOOR」は、新素材のシリコーンゴムと星形の特殊な断面を持つヘアゴム。髪をしっかりまとめながらも絡みにくく、汗や水を吸いにくいことから、スポーツ時や水まわりなどでも使いやすいことが特長になっている。

一昨年の発売開始以来、NOK初のBtoC製品としてECサイトでの販売や複数のスポーツチームとのコラボレーションなどを通じて、使用シーンの提案やカラーバリエーションの拡充に取り組んできた。

今回の店頭販売では、豊富なカラーバリエーションで、日常使いしやすい色からファッションのアクセントになる色まで、全15色を展開する。

［販売概要］

場所：Tokyo Family Marche 有明ガーデン店（東京都江東区有明2−1−8 有明ガーデン内）

期間：5月13日（水）〜9月末日（予定）

製品：「KKOOR」全15色（エスプレッソブラック、ミルクティーブラウン、ミストグレー、スノーパウダーホワイト、フロストクリスタル、ミモザイエロー、ピスタチオグリーン、フォレストグリーン、ターコイズラグーン、ソーダライトブルー、ミッドナイトサファイア、トワイライトラベンダー、カシスベリーピンク、サクラシュガーピンク、ポピーレッド）

価格：1本165円、2本目以降132円（税込）

NOK＝https://www.nokgrp.com