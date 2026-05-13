12日、参議院外交防衛委員会において、国民民主党の榛葉賀津也幹事長が自衛隊員の残業問題に言及した。榛葉幹事長は、自衛官が直面している過酷な勤務実態を浮き彫りにし、現場の負担を放置してきた政治の責任を厳しく問うた。 【映像】榛葉氏「1日14時間勤務」自衛官の残業に言及した瞬間（実際の様子）榛葉幹事長はまず、昨年8月に発生したF-2戦闘機の墜落事故を取り上げ、「このような事故が起きたのは大変遺憾ですし、3年7