◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月１３日、栗東トレセン昨年のオークスを制したカムニャック（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）とコンビを組む川田将雅騎手＝栗東・フリー＝が、栗東トレセンで共同会見を行った。昨年のクイーンズウォーク２着が当レース最高成績の鞍上は初制覇を狙う。―前走の阪神牝馬Ｓ２着を振り返って。「なによりゲー