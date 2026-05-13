米国、カナダ、メキシコで開催されるサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）開幕が６月に迫った。３か国共催は史上初で、過去最多の４８チームが熱戦を繰り広げる。出場する国のサッカー事情、人々の思いを紹介する。［サッカーの惑星］＜モロッコ編・上＞北アフリカで古くから親しまれ、世界最小のパスタとも言われる「クスクス」が名物の食堂、高い保湿効果が人気の名産「アルガンオイル」を使ったコスメやスパイスを扱う商店が並