エクサウィザーズが大口の買い注文にマドを開けて急騰を演じている。同社はＡＩソリューション及びデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）導入コンサルティング、実装・運用までワンストップで企業のデジタライゼーションを支援する。そうしたなか、生成ＡＩやＡＩエージェント業務などＡＩ需要の開拓が進み、足もとの業績は絶好調に推移している。１２日取引終了後に開示した２７年３月