練習ラウンドで調整する松山英樹＝アロニミンクGC（共同）【ニュータウンスクエア（米ペンシルベニア州）共同】14日開幕の男子ゴルフのメジャー第2戦、全米プロ選手権で2度目のメジャー制覇を狙う松山英樹が12日、会場となるペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンクGCで練習ラウンドを行い「調子が悪いのでパープレーぐらいでいいんじゃないか」と慎重な口ぶりで語った。久常涼と10番から9ホールを回り、ラフやグ