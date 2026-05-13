「サスペンスの女王」と呼ばれ、数々の2時間ドラマなどに出演してきた女優の山村紅葉の小説家デビューが話題である。【写真】映画吹き替え初挑戦 山村紅葉が見せた“貴婦人女優”の貫禄「あの『ミステリーの女王』こと売れっ子作家だった山村美紗の娘が、母が筆をおいた65歳で筆を執り、母と同じ原稿用紙で執筆というのですからね」とは、スポーツ紙芸能デスク。「メディアで『満を持してのデビュー』『母の血を感じる作品』と注