「巨人５−３広島」（１２日、ぎふしん長良川球場）歓喜のウオーターシャワーを浴びながら、巨人・佐々木俊輔外野手が無邪気に笑った。「打撃コーチから『サインが出なかったら初球からいっていいよ』と言われていたので、思いっきりいこうと決めていました」。手に残った確かな感触がある。自身初のサヨナラ弾で試合を決めた。同点で迎えた九回。増田陸が右前打を放つと、代走・門脇が送られる。次打者・佐々木を阿部監督も