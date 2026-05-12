「巨人５−３広島」（１２日、ぎふしん長良川球場）

歓喜のウオーターシャワーを浴びながら、巨人・佐々木俊輔外野手が無邪気に笑った。「打撃コーチから『サインが出なかったら初球からいっていいよ』と言われていたので、思いっきりいこうと決めていました」。手に残った確かな感触がある。自身初のサヨナラ弾で試合を決めた。

同点で迎えた九回。増田陸が右前打を放つと、代走・門脇が送られる。次打者・佐々木を阿部監督も迷いなく打席へ送った。サインは、打て−。「ホームランを打てる力はある。そこにちょっとかけた」と指揮官も腹をくくった。

佐々木は中崎の初球を、狙い澄ましたかのように振り抜いた。一直線に伸びた打球は右中間席へ着弾。「頼む、入ってくれと思いながら走った」と今季初のサヨナラ勝利の主役となった。

連勝で貯金「１」もチームは勝率差で４位に後退。だが、劇的な結末に岐阜の夜が喜びに満ちた。「この球場も社会人時代に１回試合をさせてもらっている。首位打者争いさせてもらっていたので、いいイメージはあったかな」。岐阜からもらったパワーは空気を一変させる。再浮上への光となる。