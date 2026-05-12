県内には、移動用のバスを複数所有する学校もあります。新発田中央高校では、大型バス5台・マイクロバス3台を所有しています。吹奏楽部の顧問を務める上山校長は、生徒を運ぶために自ら大型免許を取得しました。 ■新発田中央高校 上山裕二校長 「練習会場まで生徒を送るということで免許を取りました。大会のときは業者のバスをお願いして、日ごろの練習のときにはスクールバスを利用して私が運転する。」 バス