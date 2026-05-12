県内には、移動用のバスを複数所有する学校もあります。新発田中央高校では、大型バス5台・マイクロバス3台を所有しています。吹奏楽部の顧問を務める上山校長は、生徒を運ぶために自ら大型免許を取得しました。



■新発田中央高校 上山裕二校長

「練習会場まで生徒を送るということで免許を取りました。大会のときは業者のバスをお願いして、日ごろの練習のときにはスクールバスを利用して私が運転する。」



バス会社に依頼すると、スクールバスより4倍ほど費用がかかるといいます。



■新発田中央高校 上山裕二校長

「いままで私学は授業料は高いと言われていて、入ってからもいろいろな活動で頑張ってほしいと思っているので、なるべく保護者の負担を減らしたいのが一番大きいですね。」



バス会社に手配することもありますが、顧問は必ず生徒が乗るバスに同乗しているといいます。バス会社との契約については･･･。



■新発田中央高校 上山裕二校長

「バスと宿泊の手配をお願いして、あらかじめ見積もりを出してもらってやっています。大きなお金が動くので、こちらもしっかりしたものがないと心配なので。」



部活動の遠征で大きな事故は一度も起きていないということですが、今回の事故を受け上山校長は「他人事ではない」と話します。



■新発田中央高校 上山裕二校長

「顧問に任せているというところが大きかったので、今後はチェックも必要ではないかと検討しているところです。」



遠征時のルートや顧問の体調確認など、事前のチェックを強化したいとしています。