これからの気象情報です。 13日(水)も不安定な空模様が続きそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域に乾燥注意報、広い範囲にカミナリ注意報が発表されています。 ◆5月13日(水)の天気 ・上越地方 昼ごろから雲が広がりやすくなるでしょう。 局地的ににわか雨や雷雨がありそうです。 最高気温は、22℃前後の予想です。 ・中越地方 沿岸部は晴れる時間が長く、日中は過ごしやすい陽気になるでしょう