これからの気象情報です。

13日(水)も不安定な空模様が続きそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域に乾燥注意報、広い範囲にカミナリ注意報が発表されています。



◆5月13日(水)の天気

・上越地方

昼ごろから雲が広がりやすくなるでしょう。

局地的ににわか雨や雷雨がありそうです。

最高気温は、22℃前後の予想です。



・中越地方

沿岸部は晴れる時間が長く、日中は過ごしやすい陽気になるでしょう。

山沿いは午後は雲が増えて、急な雨や雷雨になるところがありそうです。



・長岡市と三条市周辺

広い範囲で晴れて、昼間は汗ばむ陽気になるでしょう。

ただ、昼ごろからはにわか雨の可能性があるため、天気の急変に注意が必要です。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝は各地で青空が広がるでしょう。

一方、日中は曇りマークのところでも急な雨や雷雨の可能性があります。

最高気温は、23℃前後の予想です。



・下越：村上市から聖籠町

広く日差しが届くものの、山沿いを中心に一部で雨雲が湧くでしょう。

最高気温は22℃前後の予想で、晴れ間の出るところでは過ごしやすい体感になりそうです。



◆風と波

13日(水)も風・波ともに比較的穏やかでしょう。



◆週間予報

14日(木)は晴れる時間が長くなりますが、少し北風が冷たく感じられるでしょう。

15日(金)以降も日差しが届き、日に日に気温が上がる見込みです。

来週は再び広い範囲で夏日になりそうです。



13日(水)も昼ごろから急な雨のところがありそうです。お出かけの際は空模様の変化にご注意ください。