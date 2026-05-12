今週後半の天気は？13日は空模様の変化に注意を【これからの天気(5月12日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
13日(水)も不安定な空模様が続きそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域に乾燥注意報、広い範囲にカミナリ注意報が発表されています。
◆5月13日(水)の天気
・上越地方
昼ごろから雲が広がりやすくなるでしょう。
局地的ににわか雨や雷雨がありそうです。
最高気温は、22℃前後の予想です。
・中越地方
沿岸部は晴れる時間が長く、日中は過ごしやすい陽気になるでしょう。
山沿いは午後は雲が増えて、急な雨や雷雨になるところがありそうです。
・長岡市と三条市周辺
広い範囲で晴れて、昼間は汗ばむ陽気になるでしょう。
ただ、昼ごろからはにわか雨の可能性があるため、天気の急変に注意が必要です。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝は各地で青空が広がるでしょう。
一方、日中は曇りマークのところでも急な雨や雷雨の可能性があります。
最高気温は、23℃前後の予想です。
・下越：村上市から聖籠町
広く日差しが届くものの、山沿いを中心に一部で雨雲が湧くでしょう。
最高気温は22℃前後の予想で、晴れ間の出るところでは過ごしやすい体感になりそうです。
◆風と波
13日(水)も風・波ともに比較的穏やかでしょう。
◆週間予報
14日(木)は晴れる時間が長くなりますが、少し北風が冷たく感じられるでしょう。
15日(金)以降も日差しが届き、日に日に気温が上がる見込みです。
来週は再び広い範囲で夏日になりそうです。
13日(水)も昼ごろから急な雨のところがありそうです。お出かけの際は空模様の変化にご注意ください。
13日(水)も不安定な空模様が続きそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域に乾燥注意報、広い範囲にカミナリ注意報が発表されています。
◆5月13日(水)の天気
・上越地方
昼ごろから雲が広がりやすくなるでしょう。
局地的ににわか雨や雷雨がありそうです。
最高気温は、22℃前後の予想です。
・中越地方
沿岸部は晴れる時間が長く、日中は過ごしやすい陽気になるでしょう。
山沿いは午後は雲が増えて、急な雨や雷雨になるところがありそうです。
・長岡市と三条市周辺
広い範囲で晴れて、昼間は汗ばむ陽気になるでしょう。
ただ、昼ごろからはにわか雨の可能性があるため、天気の急変に注意が必要です。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝は各地で青空が広がるでしょう。
一方、日中は曇りマークのところでも急な雨や雷雨の可能性があります。
最高気温は、23℃前後の予想です。
・下越：村上市から聖籠町
広く日差しが届くものの、山沿いを中心に一部で雨雲が湧くでしょう。
最高気温は22℃前後の予想で、晴れ間の出るところでは過ごしやすい体感になりそうです。
◆風と波
13日(水)も風・波ともに比較的穏やかでしょう。
◆週間予報
14日(木)は晴れる時間が長くなりますが、少し北風が冷たく感じられるでしょう。
15日(金)以降も日差しが届き、日に日に気温が上がる見込みです。
来週は再び広い範囲で夏日になりそうです。
13日(水)も昼ごろから急な雨のところがありそうです。お出かけの際は空模様の変化にご注意ください。